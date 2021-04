Viabilità Roma Regione Lazio del 03-04-2021 ore 12:30 (Di sabato 3 aprile 2021) Viabilità 2021 3 APRILE ORE 12:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALNUOVO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITA’. UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione AD ECCEZIONE SI RALLENTA SULLA CASILINA ALTEZZA FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI SITUAZIONE ANALOGA SU VIA PALOMBARESE ALTEZZA SANTA LUCIA E SU VIA NOMENTANA ALTEZZA TOR LUPARA SU VIA MAREMMANA INFERIORE ALTEZZA VILLANOVA ORA IL TRASPORTO PUBBLICO SERVIZIO INTERROTTO SULLA FERROVIA Roma-LIDO TRA LE STAZIONI DI PIRAMIDE E ACILIA, PER UN GUASTO TECNICO, SONO IN CORSO LE VERIFICHE ALL’INFRASTRUTTURA TRA MAGLIANA E ACILIA, E’ POSSIBILE UTILIZZARE I BUS SERVIZIO ATTIVO CON RALLENTAMENTI TRA ACILIA E COLOMBO. TRA PIRAMIDE ED EUR MAGLIANA ... Leggi su romadailynews (Di sabato 3 aprile 2021)3 APRILE ORE 12:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALNUOVO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITA’. UN SERVIZIO DELLACIRCONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLAAD ECCEZIONE SI RALLENTA SULLA CASILINA ALTEZZA FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI SITUAZIONE ANALOGA SU VIA PALOMBARESE ALTEZZA SANTA LUCIA E SU VIA NOMENTANA ALTEZZA TOR LUPARA SU VIA MAREMMANA INFERIORE ALTEZZA VILLANOVA ORA IL TRASPORTO PUBBLICO SERVIZIO INTERROTTO SULLA FERROVIA-LIDO TRA LE STAZIONI DI PIRAMIDE E ACILIA, PER UN GUASTO TECNICO, SONO IN CORSO LE VERIFICHE ALL’INFRASTRUTTURA TRA MAGLIANA E ACILIA, E’ POSSIBILE UTILIZZARE I BUS SERVIZIO ATTIVO CON RALLENTAMENTI TRA ACILIA E COLOMBO. TRA PIRAMIDE ED EUR MAGLIANA ...

Advertising

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 03-04-2021 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 03-04-2021 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romamobilita : Via della Pisana, traffico congestionato tra via di Bravetta e via Eudes #viabilità #roma - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 03-04-2021 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 03-04-2021 ore 09:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 03 - 04 - 2021 ore 11:30 VIABILITÀ 2021 3 APRILE ORE 11:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALNUOVO APPUNTAMENTO DI ...VIA CASSIA TRA ISOLA FARNESE E LA STORTA TRAPORTO PUBBLICO SERVIZIO INTERROTTO SULLA FERROVIA ROMA - ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03 - 04 - 2021 ore 10:30 VIABILITÀ 2021 3 APRILE ORE 10:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALNUOVO APPUNTAMENTO DI ...SU VIA PALOMBARESE ALTEZZA SANTA LUCIA NELLE DUE DIREZIONI PRESTARE ATTENZIONE SULL'A1 FIRENZE ROMA ...

A Roma, il centro commerciale Maximo apre le porte al pubblico Corriere della Sera 2021 3 APRILE ORE 11:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALNUOVO APPUNTAMENTO DI ...VIA CASSIA TRA ISOLA FARNESE E LA STORTA TRAPORTO PUBBLICO SERVIZIO INTERROTTO SULLA FERROVIA- ...2021 3 APRILE ORE 10:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALNUOVO APPUNTAMENTO DI ...SU VIA PALOMBARESE ALTEZZA SANTA LUCIA NELLE DUE DIREZIONI PRESTARE ATTENZIONE SULL'A1 FIRENZE...