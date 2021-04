Verde, è una rovesciata fantastica! L'eurogol all'Olimpico contro la Lazio (Di sabato 3 aprile 2021) Daniele Verde, attaccante dello Spezia, ha realizzato un eurogol all'Olimpico contro la Lazio. La rete di Verde in acrobazia è valsa il momentaneo 1 - 1, poi i biancocelesti hanno vinto 2 - 1 con un ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 3 aprile 2021) Daniele, attaccante dello Spezia, ha realizzato unall'la. La rete diin acrobazia è valsa il momentaneo 1 - 1, poi i biancocelesti hanno vinto 2 - 1 con un ...

Ultime Notizie dalla rete : Verde una Vincono Atalanta, Lazio, Napoli e Verona ... al vantaggio di Lazzari al 56' risponde l'eurogol del pareggio al 73' di Verde. All'88' però ... Per lui anche un minuto di silenzio prima dell'inizio del match e una scritta in tribuna Tevere: "Ciao ...

Svipop: Camerun, la deforestazione all'origine di un disastro ecologico incombente - Anna Bono Infatti il Camerun è uno dei 21 paesi che hanno aderito alla della Grande muraglia verde, un progetto di ripristino della fertilità e dell'integrità del sistema ecologico consistente in una fascia di ...

Transizione verde dell'Italia, la sfida raccolta dal nuovo Governo Agenda Digitale Monfalcone, aree verdi tirate a lucido anche a prova di allergie A servire il rione c’è indubbiamente, il parco pubblico attrezzato più grande della città, anche se l’Area verde di via Valentinis è sempre stata e rimane una risorsa per tutti i monfalconesi.

Diretta/ Lazio Spezia (risultato finale 2-1) DAZN: Caicedo decide su rigore! Al 28' lo Spezia pareggia: Gyasi vince un duello con Marusic e crossa dove Verde, in area, si esibisce in una strepitosa rovesciata da copertina dell’album Panini, imparabile per Reina. (agg. di Fabio ...

