Traffico Roma del 03-04-2021 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 3 aprile 2021)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane ad Acilia rallentamenti per incidente proprio su via di Acilia all’altezza di via Silverio Capparoni altro incidente in zona Anagnina sulla Tuscolana altezza di via Otello Stefanini verso Frascati per il resto poco ilsulle strade della capitale nel rispetto delle regole della zona rossa restrizioni ricordiamo negozi chiusi tranne quelli di prima necessità solo asporto e consegna a domicilio per bar e ristoranti e spostamenti solo per validi motivi certificati riaperto in anticipo il tratto dellaFiumicino chiuso da mesi per lavori verso il ...