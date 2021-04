Oltre 15mila multe in un mese, a Pescara scoppia il caso autovelox (Di sabato 3 aprile 2021) Pescara - Oltre 15.500 multe, pari al 9,55% dei 162.681 transiti complessivi, elevate in poco più di un mese, dal 22 febbraio al 28 marzo scorsi; al momento sono stati avviati alla notifica quasi 13mila verbali - in media due per ogni veicolo multato - per una previsione di incasso pari a circa 800mila euro in caso di pagamento entro cinque giorni. Sono i numeri di un autovelox che a Pescara è diventato un caso. Il dispositivo si trova in via Di Sotto, in una zona con limite di velocità a 30 km orari. Non si placano le polemiche, che vanno avanti ormai da giorni: ci soni utenti che hanno collezionato anche sette multe. L'autovelox, in funzione dalla fine di febbraio, è stato installato in un tratto di strada in cui il ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di sabato 3 aprile 2021)15.500, pari al 9,55% dei 162.681 transiti complessivi, elevate in poco più di un, dal 22 febbraio al 28 marzo scorsi; al momento sono stati avviati alla notifica quasi 13mila verbali - in media due per ogni veicolo multato - per una previsione di incasso pari a circa 800mila euro indi pagamento entro cinque giorni. Sono i numeri di unche aè diventato un. Il dispositivo si trova in via Di Sotto, in una zona con limite di velocità a 30 km orari. Non si placano le polemiche, che vanno avanti ormai da giorni: ci soni utenti che hanno collezionato anche sette. L', in funzione dalla fine di febbraio, è stato installato in un tratto di strada in cui il ...

Advertising

Blocknotes6 : RT @abruzzo24ore: Oltre 15mila multe in un mese, a Pescara scoppia il caso autovelox - abruzzo24ore : Oltre 15mila multe in un mese, a Pescara scoppia il caso autovelox - luciump : RT @erasmo_europe: ????? Come si celebra la #Pasqua in #Europa? ??Dalla mega frittata francese, con oltre 15mila uova, alla tradizione svedese… - erasmo_europe : ????? Come si celebra la #Pasqua in #Europa? ??Dalla mega frittata francese, con oltre 15mila uova, alla tradizione sv… - LatinaBiz : Legenda Nella giornata del 2 aprile nel Lazio sono stati registrati 1918 nuovi casi a fronte di un numero leggerme… -