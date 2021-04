Muore mentre sta tagliando una pianta: la tragedia a Branzi (Di sabato 3 aprile 2021) Un uomo è deceduto nella mattinata di sabato 3 aprile a Branzi, in Val Brembana. Secondo le prime informazioni sarebbe morto travolto da una pianta che stava tagliando. La tragedia si è consumata poco dopo mezzogiorno in una zona montuosa del paese. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino di Oltre il Colle e un elicottero del 118 partito da Como, ma per la persona coinvolta non c’è stato nulla da fare. Leggi su bergamonews (Di sabato 3 aprile 2021) Un uomo è deceduto nella mattinata di sabato 3 aprile a, in Val Brembana. Secondo le prime informazioni sarebbe morto travolto da unache stava. Lasi è consumata poco dopo mezzogiorno in una zona montuosa del paese. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino di Oltre il Colle e un elicottero del 118 partito da Como, ma per la persona coinvolta non c’è stato nulla da fare.

