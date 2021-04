MOVIOLA – Milan-Sampdoria | Augello su Ibrahimovic | è calcio di rigore?

Leggi su sportface

(Di sabato 3 aprile 2021) Episodio dasul finire di primo tempo di, match valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. A San Siro buon finale di primo tempo dei ragazzi di Stefano Pioli che provano a sbloccare la partita affidando soprattutto la palla a Zlatan: lo svedese, si gira e viene contrastato dache lo butta giù. Per l’arbitro Piccinini non c’èdi, il Var non lo richiama e in effetti sicuramente non è un chiaro errore. Il contatto tra i due sembra esserci, decisione davvero al limite: se l’arbitro avesse fischiatodinon ci sarebbe stato nulla da dire. SportFace.