L’Egitto pronto alla “parata” delle mummie dei Faraoni. Ma in molti avvertono: “Scatenerà una maledizione” (Di sabato 3 aprile 2021) Lo spostamento delle mummie di 18 re e quattro regine, programmato per questo fine settimana, ha fatto tornare tra i superstiziosi il timore di una possibile “maledizione dei Faraoni”. I resti degli antichi Faraoni verranno spostati in un nuovo museo al Cairo. Le mummie, che hanno più di 3000 anni, saranno trasferite in una specie di “processione”, che attraverserà le strade della capitale egiziana con tanto di fuochi d’artificio e fanfare. Khaled al-Anany, il ministro del turismo e delle antichità, ha promesso che la sfilata sarà “un grande evento unico e di livello mondiale che si addice alla grandezza dei nostri grandi antenati”. Tuttavia, diversi cittadini del Cairo non ritengono opportuno il trasferimento. Non sono pochi gli ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 3 aprile 2021) Lo spostamentodi 18 re e quattro regine, programmato per questo fine settimana, ha fatto tornare tra i superstiziosi il timore di una possibile “dei”. I resti degli antichiverranno spostati in un nuovo museo al Cairo. Le, che hanno più di 3000 anni, saranno trasferite in una specie di “processione”, che attraverserà le strade della capitale egiziana con tanto di fuochi d’artificio e fanfare. Khaled al-Anany, il ministro del turismo eantichità, ha promesso che la sfilata sarà “un grande evento unico e di livello mondiale che si addicegrandezza dei nostri grandi antenati”. Tuttavia, diversi cittadini del Cairo non ritengono opportuno il trasferimento. Non sono pochi gli ...

Advertising

truelamentela : NOI visiteremo l'Egitto TAMAM e faremo live ogni settimana pronto polizia vorrei denunciare un attacco al mio cuore… - GalloMarcegallo : @Corriere Una volta il treno era il Mezzo più semplice per fare muovere le masse Oggi in Italia per fare muovere un… - dna67 : @agatamicia Bertoleso risolve cose. Lo scambio con l'Egitto è pronto. Ora glielo spediamo. -

Ultime Notizie dalla rete : L’Egitto pronto Regeni, l’Ue appoggia l’Italia: «L’Egitto collabori e liberi Zaki» Corriere della Sera