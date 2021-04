"Asporto per 15-20 persone a Pasqua? Vuol dire che c'è un assembramento". Ad Arezzo controlli sulle porzioni eccessive (Di sabato 3 aprile 2021) Ad Arezzo la polizia locale ha l’ordine di controllare quanto cibo da Asporto viene acquistato dalle famiglie e di agire di conseguenza in caso di porzioni eccessive. Come afferma Aldo Poponcini, comandante della polizia locale di Arezzo, a “La Nazione”, i ristoranti durante le festività rimangono un nodo cruciale da sorvegliare. “I miei agenti andranno a controllare le quantità dei prodotti da Asporto: se c’è cibo per quindici o venti persone, è chiaro che sia destinato a un pranzo o a una cena di familiari e amici con gente radunata ben al di là del consentito. E agiremo di conseguenza”. Quello degli assembramenti domestici è un tasto dolente. “Per Natale abbiamo purtroppo avuto situazioni limite e non voglio che a Pasqua succeda la stessa cosa. ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 3 aprile 2021) Adla polizia locale ha l’ordine di controllare quanto cibo daviene acquistato dalle famiglie e di agire di conseguenza in caso di. Come afferma Aldo Poponcini, comandante della polizia locale di, a “La Nazione”, i ristoranti durante le festività rimangono un nodo cruciale da sorvegliare. “I miei agenti andranno a controllare le quantità dei prodotti da: se c’è cibo per quindici o venti, è chiaro che sia destinato a un pranzo o a una cena di familiari e amici con gente radunata ben al di là del consentito. E agiremo di conseguenza”. Quello degli assembramenti domestici è un tasto dolente. “Per Natale abbiamo purtroppo avuto situazioni limite e non voglio che asucceda la stessa cosa. ...

