Amici, ex prof contro il programma (la Celentano mette like): "Togliamo ascolti a questo teatrino ridicolo" (Di sabato 3 aprile 2021) Dopo Steve La Chance un'altra prof di Amici si è scagliata contro lo show di Canale 5. Mia Molinari (che nel 2011 ha fatto da insegnante al vincitore Giuseppe Giofrè) ha etichettato il talent di Maria come 'teatrino ridicolo mascherato da scuola'. Secondo molti telespettatori questo sfogo potrebbe essere stato scritto per l'eliminazione di stasera di un bravissimo ballerino. Quello che però ha sorpreso tutti è il like piazzato – e poi tolto dopo qualche ora – da Alessandra Celentano. "L'unione fa la forza. Se davvero questo programma ha così poco da dare al nostro paese mi chiedo per quale motivo si continui ad alimentarne lo share con l'appuntamento fisso di fronte al televisore tutti i sabati sera! Per chi non ...

