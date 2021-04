“Via Crucis” storia e diffusione del rito che ripercorre la “Passione” di Gesù (Di venerdì 2 aprile 2021) La Via Crucis per la chiesa cattolica è uno dei riti più importanti che conducono alla Santa Pasqua. Detta anche Via Dolorosa, la Via Crucis rappresenta le tappe dell’ultimo tratto del cammino percorso da Gesù durante la sua vita terrena, dalla condanna a morte sino alla crocefissione. Della storia della Via Crucis si hanno le prime tracce a Gerusalemme, alla fine del IV secolo. Come la conosciamo noi risale al Medioevo inoltrato. Originariamente la vera Via Crucis consisteva nel recarsi in visita presso i luoghi dove Gesù aveva sofferto per terminare sul luogo della sua crocefissione e morte. Dal momento che un tale pellegrinaggio era impossibile per molti, la rappresentazione delle stazioni nelle chiese rappresentò un modo di portare idealmente a Gerusalemme ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 2 aprile 2021) La Viaper la chiesa cattolica è uno dei riti più importanti che conducono alla Santa Pasqua. Detta anche Via Dolorosa, la Viarappresenta le tappe dell’ultimo tratto del cammino percorso dadurante la sua vita terrena, dalla condanna a morte sino alla crocefissione. Delladella Viasi hanno le prime tracce a Gerusalemme, alla fine del IV secolo. Come la conosciamo noi risale al Medioevo inoltrato. Originariamente la vera Viaconsisteva nel recarsi in visita presso i luoghi doveaveva sofferto per terminare sul luogo della sua crocefissione e morte. Dal momento che un tale pellegrinaggio era impossibile per molti, la rappresentazione delle stazioni nelle chiese rappresentò un modo di portare idealmente a Gerusalemme ...

