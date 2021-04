Stasera in TV 2 aprile, cosa vedere: Via Crucis o Ciao Darwin (Di venerdì 2 aprile 2021) Stasera in TV venerdì 2 aprile: Via Crucis su Rai 1, Il re dei re su Rete 4. Canale 5, appuntamento con Ciao Darwin Queste le trasmissioni che andranno in onda Stasera venerdì 2 aprile sulle maggiori reti televisive italiane. Su Rai 1 alle 20.50 appuntamento con la consueta Via Crucis del Papa in occasione del venerdì santo. La croce di Cristo esprime amore, servizio, dono di sé senza riserve: essa è veramente l’“albero della vita”, della vita sovrabbondante. #VenerdìSanto — Papa Francesco (@Pontifex it) April 2, 2021 Su Rai 2 in onda alle 21.20 il film “Quello che veramente importa” con: Oliver Jackson-Cohen, Camilla Luddington e Jonathan Pryce. In onda su Rai 3 alle 21.20 il programma “L’Odissea”. Ti potrebbe interessare anche ... Leggi su ck12 (Di venerdì 2 aprile 2021)in TV venerdì 2: Viasu Rai 1, Il re dei re su Rete 4. Canale 5, appuntamento conQueste le trasmissioni che andranno in ondavenerdì 2sulle maggiori reti televisive italiane. Su Rai 1 alle 20.50 appuntamento con la consueta Viadel Papa in occasione del venerdì santo. La croce di Cristo esprime amore, servizio, dono di sé senza riserve: essa è veramente l’“albero della vita”, della vita sovrabbondante. #VenerdìSanto — Papa Francesco (@Pontifex it) April 2, 2021 Su Rai 2 in onda alle 21.20 il film “Quello che veramente importa” con: Oliver Jackson-Cohen, Camilla Luddington e Jonathan Pryce. In onda su Rai 3 alle 21.20 il programma “L’Odissea”. Ti potrebbe interessare anche ...

RaiUno : 'Sei sicuro che tra tua sorella e il tuo amico vada tutto bene?' #UnPassoDalCielo6 - #IGuardiani da STASERA 1 april… - TizianaFerrario : Francia verso terzo lockdown duro.Stasera alle 20 parla #Macron. 37 mila casi al giorno. Terapie intensive in affan… - LuigiLocatelli : Film stasera in tv: PAPA FRANCESCO – UN UOMO DI PAROLA di Wim Wenders (venerdì 2 aprile 2021) - Eedaii : RT @strange_days_82: Stasera Italia dopo mesi e mesi di flop chiude definitivamente.Le cause dei pochi ascolti sono tante, in primis la con… - Lara20838926300 : RT @strange_days_82: Stasera Italia dopo mesi e mesi di flop chiude definitivamente.Le cause dei pochi ascolti sono tante, in primis la con… -