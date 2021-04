Paura questa mattina a Offagna 40enne cade di sotto mentre raccoglie i panni (Di venerdì 2 aprile 2021) Paura questa mattina a Offagna: 40enne le gira la testa cade di sotto mentre raccoglie la biancheria stesa, le gira la testa cade di sotto. Il colpo è stato attutito da un gazebo che, però, l’ha fatta sbalzare da un’altezza di 4 metri. Trasportata in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette Paura questa mattina a Leggi su periodicodaily (Di venerdì 2 aprile 2021)le gira la testadila biancheria stesa, le gira la testadi. Il colpo è stato attutito da un gazebo che, però, l’ha fatta sbalzare da un’altezza di 4 metri. Trasportata in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette

Advertising

dchinellato : Danilo Gallinari @gallinari8888 sigilla con questa tripla da paura al doppio supplementare la vittoria di Atlanta s… - robertosaviano : Senza una visione per le periferie non c'è futuro per nessuno. I ragazzi ritratti nella foto in edicola con… - ronzidante : RT @lvoir: @spinax64 @EnricoLetta @virginiaraggi Sei una merda @EnricoLetta, io vorrei una @virginiaraggi sindaco di tutte le città e paesi… - Giuggio72684862 : RT @lvoir: @spinax64 @EnricoLetta @virginiaraggi Sei una merda @EnricoLetta, io vorrei una @virginiaraggi sindaco di tutte le città e paesi… - melaniotramp : @itsme9884 A me fa proprio paura questa mancanza di kindness a volte, non c’è nessuno riguardo. Zero -