Olimpia Milano | crollo ad Atene all’overtime 83-86

(Di venerdì 2 aprile 2021) Nella penultima giornata di Eurolega, l’, già sicura dei playoff, si fa battere addal Panathinaikos dopo un overtime 83-86. Gli uomini di Messina, dopo aver chiuso in vantaggio il primo tempo, crollano nella ripresa .Prossimo ed ultimo appuntamento venerdì 9 aprile al Forum contro l’Efes. Panathinaikos-83-86: cosa è accaduto? Con i greci già fuori dai giochi, sembra una formalità per l’che con le triple di Leday, Punther e Shields vola già sul 15-26 nel primo quarto. La musica non cambia nemmeno nel secondo periodo quando la ‘bomba’ di Leday porta il vantaggio a +20. Prima dell’intervallo, c’è una leggera reazione greca che dimezza di poco il divario(29-46) La ripresa dovrebbe essere pura accademia per ...

Con grande senso della storia, l'Eurolega ha prodotto il film 'New Old Boys', facendo un collegamento fra la mia ultima, quella del 1986 - 87, che ha centrato il Grande Slam, compresa la Coppa dei Campioni, e la squadra odierna che si è qualificata per i playoff dell'Eurolega e migliora di mese in mese. ...... Armani AXe Dinamo Sassar i hanno infatti rimediato due sconfitte. Già certa di un pass per i playoff di Eurolega , l'è stata battuta, così accaduto all'andata in rimonta dal ...Nonostante la qualificazione assicurata ai playoff l'Olimpia Milano perde una brutta partita ad Atene contro il Panathinaikos ...Finale in volata. Papagiannis pareggia a 1'33 dalla sirena (67-67). Milano in tilt (Punter sbaglia un libero di grandissima importanza). Si va ai supplementari. L'Olimpia mentalmente è completamente ...