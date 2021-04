MULATTIERI | L’INTER APPREZZA

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 2 aprile 2021)si coccola il giovane Samuele, attaccante classe 2000, in prestito al Volendam. L’attaccante, classe 2000, alla sua prima stagione tra i professionisti, sta segnando a raffica in Eerste Divisie, la seconda Divisione olandese. Il Volendam occupa attualmente la settima posizione in classica, in ottica playoff promozione, dopo momenti non semplici vissuti dalla squadra, che se sogna di giocarsi ancora chance promozione, lo deve al suo baby bomber spezzino.infatti, ha realizzato in 23 presenze, 15 gol e 3 assist. Niente male per uno che è al primo campionato tra i “grandi”, dopo diverse esperienze nelle giovanili. L’attaccante, infatti, è cresciuto nel settore giovanile dello Spezia, dove aveva impressionato tutti in Primavera segnando gol a raffica. Con lo Spezia conta 3 presenze in Serie B nella stagione ...