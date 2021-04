MotoGP | Valentino Rossi risponde a Lucchinelli | “Devo smettere? Mi leccava il c… e ora parla male di me”

(Di venerdì 2 aprile 2021) Botta e risposta trae Marco. L’ex pilota degli anni Settanta e Ottanta avevato così nei giorni scorsi. “è stato un genio, un marziano, però ora è tornato sulla terra e non sino trovare più tante scuse, adesso basta. Ha sempre corso per vincere, ma ora corre per arrivare”, facendo capire al pesarese che farebbe meglio a ritirarsi. Piccata la risposta del ‘Dottore’ riportata da La Gazzetta dello Sport. “Mi dispiace che siaa dirlo, perché è stato un grande amico di Graziano. Tutte le volte che lo vedo è super gentile con me, vorrei dire che mi lecca il c… – ha ribattuto il pilota della Yamaha Petronas -. A un certo puntoha iniziato are sempre ...

Non è la domenica delle rivincite solo per la Ducati, ma ancor più per la Yamaha Petronas, che il 28 marzo ha raccolto molto, ma molto meno di quel che si aspettava, conRossi che scattava 4° e ha chiuso 12°, in crisi con la gestione delle gomme, mentre peggio è andata a Franco Morbidelli, uno dei grandi favoriti alla vigilia, che per un problema tecnico ...Per Franco Morbidelli , esattamente come per il compagno in Yamaha PetronasRossi , il Gran Premio del Qatar è stato assolutamente cancellabile. In difficoltà già in ...a Sky Sport. ' ...A dare il via a questo cruento scambio di battute ci ha pensato l’ex iridato del 1981, che ha sottolineato come sia arrivato il momento per il Dottore di dire basta con la MotoGP: “Valentino è stato ...Valentino Rossi parla alla vigilia del Gp Doha, seconda gara della MotoGp: "Possiamo essere molto più veloci", obiettivo riscatto dopo il flop di domenica.