It Takes Two: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshot (Di venerdì 2 aprile 2021) John Fares è tornato con un nuovo gioco co-operativo locale e online. Dopo il successo di A Way Out,quest’oggi vogliamo condividere con voi la Recensione di it Takes Two, disponibile da qualche giorno su PC, PS4,PS5, Xbox One, Xbox Series e Google Stadia. it Takes Two Recensione Come anticipato, anche it Takes Two è giocabile esclusivamente in co-operativa, indipendentemente dal mezzo che sceglierete per giocarlo, che sia locale oppure online, vedrete lo schermo diviso in due parti, inizialmente faticherete a concentrarvi sulla vostra porzione di schermo, gettando inevitabilmente l’occhio su quella del secondo giocatore, ad avventura inoltrata sarete così immersi nell’esperienza da non farci più caso. Nel gioco vestite i panni di una giovane coppia, la quale deciderà di divorziare, assumendo ... Leggi su gamerbrain (Di venerdì 2 aprile 2021) John Fares è tornato con un nuovo gioco co-operativo locale e online. Dopo il successo di A Way Out,quest’oggi vogliamo condividere con voi ladi itTwo, disponibile da qualche giorno su PC, PS4,PS5, Xbox One, Xbox Series e Google Stadia. itTwoCome anticipato, anche itTwo è giocabile esclusivamente in co-operativa, indipendentemente dal mezzo che sceglierete per giocarlo, che sia locale oppure online, vedrete lo schermo diviso in due parti, inizialmente faticherete a concentrarvi sulla vostra porzione di schermo, gettando inevitabilmente l’occhio su quella del secondo giocatore, ad avventura inoltrata sarete così immersi nell’esperienza da non farci più caso. Nel gioco vestite i panni di una giovane coppia, la quale deciderà di divorziare, assumendo ...

Advertising

infoitscienza : Monster Hunter Rise e It Takes Two sono i giochi di marzo 2021 - presanellarete : RT @pedroelrey: Il ranking dei contenuti è una partnership dinamica tra persone e algoritmi - - infoitscienza : Monster Hunter Rise e It Takes Two sono i giochi di marzo 2021 – Rubrica – Nintendo SwitchVideogiochi per PC e cons… - zazoomblog : Monster Hunter Rise e It Takes Two sono i giochi di marzo 2021 – Rubrica – Nintendo SwitchVideogiochi per PC e cons… - giulio_raggi : Raga qualcuno che vuole giocare a It takes two con me? -