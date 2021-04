I programmi in tv oggi, 3 aprile 2021: Amici e film (Di sabato 3 aprile 2021) Su Canale 5 torna Amici mentre Rai Uno dedica la prima serata a Christian De Sica. Guida ai programmi Tv della serata del 3 aprile 2021 Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 3 aprile 2021? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. film Su Rai Due alle 21.20 Un piccolo favore. Stephanie, giovane mamma single del piccolo Miles, si diverte a gestire un popolare blog di cucina. La sua vita è stravolta dall’incontro con Emily, madre ... Leggi su lopinionista (Di sabato 3 aprile 2021) Su Canale 5 tornamentre Rai Uno dedica la prima serata a Christian De Sica. Guida aiTv della serata del 3Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 3? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Due alle 21.20 Un piccolo favore. Stephanie, giovane mamma single del piccolo Miles, si diverte a gestire un popolare blog di cucina. La sua vita è stravolta dall’incontro con Emily, madre ...

RaiRadio2 : ?? Io c'ho vent'anni Perciò non ti stupire se dal niente faccio drammi ?? @thisismaneskin LIVE con 'Vent'anni' oggi… - DiodatoMusic : Se potete recuperare la puntata di oggi di “Che ci faccio qui”. Protagonista Giulia Mazza, la musica, nel senso più… - mmpbowen : I programmi che insegnano italiano servirebbero ancora oggi in tv #ciaodarwin - ivan28281 : Oggi,2 aprile,sarebbe stato il compleanno di mio papà. Ma da 2 anni non c'è più.Chissà come avrebbe vissuto il vacc… - louvparis : do la colpa ai programmi tedeschi con cui mia madre mi ha cresciuto per la persona che sono oggi -