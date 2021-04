Giulia Salemi | la verità sul rapporto con Zorzi

Advertising

VanityFairIt : Nel nuovo programma condotto dall'influencer italo-persiana - VanityFairIt : Dall'amore a gonfie vele con Pierpaolo Pretelli al rapporto in «stand-by» con Tommaso Zorzi, dall'infanzia in cui l… - MarioManca : Ho intervistato @GiuliaSalemi93 (oggi è il suo compleanno) e abbiamo parlato di sofferenza, di speranza, di Tommaso… - Ancheno15 : @AlleBonisoli Con seguente diffida da Giulia - piccolaprelemi : RT @GiuseppeporroIt: Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi rivelano chi tra i due ha detto per primo 'Ti amo' e parlano della prima lite fuori… -

La modella italo - persiana decide di rispondere alle curiosità dei fan, visto che proprio in questi giorni è stata accusata di aver copiato con il suo brand un body presente nella linea della fashion ...... che hanno parlato di una simpatia e non di amore, meno che mai i fan tengono conto del fatto che il loro beniamino sia sinceramente felice con. Le ultime dichiarazione dell' ex ...Giulia Salemi risponde a Chiara Nasti sulla questione riguardante i costumi. In questi ultimi giorni l’ex concorrente del GF Vip 5 è finita nella bufera, in quanto accusata di aver copiato il modello ...Pierpaolo Pretelli ha fatto chiarezza una volta e per tutte in merito al suo rapporto con Elisabetta Gregoraci dopo il Grande Fratello Vip.