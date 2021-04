Catania | Baldini | “La Viterbese è una squadra che gioca bene Serve grande gara”

(Di venerdì 2 aprile 2021) Il tecnico delFrancescoha presentato il match di domani contro laal Massimino. Queste le dichiarazioni rese ai canali ufficiali: "Stiamo migliorando sul piano del gioco e con la Cavese si è visto che la manovra è di buon livello. Contro lasarà dura perchè è unachea calcio. Si abbassano e ripartono con ragazzi veloci ma abbiamo studiato le contromosse. Sarà importante come approcceremo lae il nostro impegno durante tutto l'arco dei 90'. L'arma giusta per batterli? Sono i semplici concetti che abbiamo visto già nelle precedenti due partitete con Avellino e Cavese. Bisognaree avere fame per portare a casa bottino pieno domani. Le partite si ...

- '? A livello di gestione del gruppo è preparato, ora il campo parla per lui, ci trasmette serenità coinvolgendo tutti gli elementi. Anche l'errore viene coperto da una rivalsa ...A dirlo è l'allenatore del, Francesco, parlando della sua squadra. Intervistato da Il Catanista, il tecnico rossazzurro ha poi proseguito parlando degli obiettivi per questo finale ...Tutti convocati in casa Catania per la sfida contro la Viterbese tranne Volpe e Confente. Torna Tonucci nella lista dei disponibili di mister Baldini. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 15:00 di ...Tra questi vi è Catania-Viterbese. Gli etnei cercano la terza vittoria consecutiva dopo il cambio in panchina e l’avvio positivo della gestione Baldini, mentre gli ospiti sono alla disperata ricerca ...