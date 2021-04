Capitol Hill | auto travolge due agenti Morti poliziotto e l' aggressore

(Di venerdì 2 aprile 2021) NEW YORK Di nuovo sangue a , Washington: une l'sono, un altro agente risulta ferito dall'che ha forzato il blocco, la zona è in lockdown. Secondo le prime ...

NEW YORK Di nuovo sangue a , Washington: un poliziotto e l'aggressore sono morti, un altro agente risulta ferito dall'auto che ha forzato il blocco, la zona è in lockdown. Secondo le prime ...Washington. E' di due morti il bilancio di un attacco avvenuto nella capitale Usa. Un uomo alla guida di un'auto ha tentato di forzare una barricata posta a cintura di. Secondo una prima ricostruzione fatta dalla polizia, dopo che la vettura ha finito la sua corsa contro le barriere, l'autista è uscito dall'abitacolo brandendo un coltello. Gli agenti ...Fornisci una valutazione generale del sito: ...Lo ha reso noto Yogananda Pittman, capo ad interim delle forze dell'ordine di Capitol Hill. La presidente della Camera dei rappresentanti, Nancy Pelosi, ha commentato in una nota: "Oggi il cuore ...