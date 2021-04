Bengals – Riunione tra Chase e Burrow? Non succede | ma se succede

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 2 aprile 2021) Gli equilibri del draft di NFL 2021 hanno subito una forte scossa, in seguito allo scambio tra San Francisco 49ers e Miami Dolphins. La squadra allenata da Kyle Shanahan ha acquisito il diritto alla terza scelta assoluta, con la quale potrebbe volersi assicurare un nuovo promettente quarterback. Chi non ha bisogno di un quarterback, sono iche, l’anno scorso, hanno chiamato Joecome prima scelta assoluta. Cincinnati potrebbe, quindi, spendere la sua chiamata sempre nell’ottica di migliorare l’attacco, ma puntando su un altro profilo. Per questo, comincia a prendere forma l’ipotesi di unatra Ja’Marre Joe: un nuovo duo da sogno per la NFL? Durante la stagione 2019, in cui Joeha vinto ...