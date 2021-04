Bankitalia | indicatore €-Coin continua a rafforzarsi

(Di venerdì 2 aprile 2021) (Teleborsa) – Arrivano nuovi segnali di miglioramento dalla congiuntura europea. Lo conferma l’€-sviluppato dalla Banca d’Italia, che segnala a marzo un ulteriore miglioramento a 1,36 punti da 0,96 di febbraio. L’, pubblicato mensilmente dae CEPR, fornisce in tempo reale una stima sintetica del quadro congiunturale corrente nell’Area Euro, esprimendo tale indicazione in termini di tasso di crescita trimestrale del PIL depurato dalle componenti più erratiche (stagionalità, errori di misura e volatilità di breve periodo) Alla base del miglioramento della situazione economica c’è il recupero della fiducia delle imprese manifatturiere e l’attenuazione del pessimismo nel settore dei servizi. La produzione industriale – segnala il report – hato a sostenere ...

Advertising

tvbusiness24 : #Bankitalia, indicatore euro-Coin in miglioramento. Il dato di marzo è +1,36 punti, si alza rispetto allo 0,96 di f… -

Ultime Notizie dalla rete : Bankitalia indicatore

Il Messaggero

L', pubblicato mensilmente dae CEPR, fornisce in tempo reale una stima sintetica del quadro congiunturale corrente nell'Area Euro, esprimendo tale indicazione in termini di ...... private, corporate, etc) e che due sportelli, pur avendo mantenuto le autorizzazioni di... è anche un chiarodelle difficoltà in cui versa la nostra economia ed il nostro ...Arrivano nuovi segnali di miglioramento dalla congiuntura europea. Lo conferma l'indicatore €-Coin sviluppato dalla Banca d’Italia, che segnala ...La forza di questi nuovi strumenti di analisi dei dati si sta dimostrando proprio nella fase del tutto anomala che stiamo attraversando ...