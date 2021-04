Amici 20, Sangiovanni bacia Giulia Stabile e fa impazzire i fan: (SPOILER REGISTRAZIONE) (Di venerdì 2 aprile 2021) Ieri si è registrata la nuova puntata del serale di Amici 20 che vedremo in onda domani sera. Oltre ad una eliminazione choc, gli SPOILER ci hanno riportato un romantico gesto di Sangiovanni per la sua Giulia Stabile durante un blocco pubblicitario. Amici 20, Sangiovanni bacia Giulia Stabile A quanto pare durante la pubblicità Sangiovanni... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 2 aprile 2021) Ieri si è registrata la nuova puntata del serale di20 che vedremo in onda domani sera. Oltre ad una eliminazione choc, glici hanno riportato un romantico gesto diper la suadurante un blocco pubblicitario.20,A quanto pare durante la pubblicità... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

pratofioritoe : RT @miilkymalik: secondo me non avete mai guardato amici. Ma Christian e Virginia li ricordate? Biondo ed Emma? Emma e Stefano? Enrico ed E… - miilkymalik : secondo me non avete mai guardato amici. Ma Christian e Virginia li ricordate? Biondo ed Emma? Emma e Stefano? Enri… - _amiciloves_ : RT @cazzonesobro: l'hanno chiamato amici perché amici di giulia e sangiovanni pareva brutto - ma_tutt : Io pienissima di #sangiovanni e #Giulia. #amici20 #amici - cazzonesobro : RT @cazzonesobro: l'hanno chiamato amici perché amici di giulia e sangiovanni pareva brutto -