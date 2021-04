Al Bano furioso | “E’ una pazzia inaccettabile” | cosa è successo

(Di venerdì 2 aprile 2021) Il cantante AlCarrisi è stato intervistato da Massimo Giletti su RTL 102.5 e ha dettopensa delle attuali restrizioni pasquali Alquesta volta non ci sta: in un’intervista rilasciata ieri a Massimo Giletti durante il programma Giletti 102.5 su RTL 102.5, ha detto quello che pensa del Coronavirus e di tutte L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bano furioso

ViaggiNews.com

Jasmine Carrisi, il gesto della figlia di Alcommuove tutti. Brividi a The Voice SeniorLa tragedia che ha sconvolto la vita di Romina Power e AlCarrisi è una ferita che probabilmente non si rimarginerà mai. Il primo gennaio del 1994, la ... il cantante. Ecco come è stata "...