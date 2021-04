Usa: due bimbe fatte cadere oltre il muro con il Messico (Di giovedì 1 aprile 2021) Due bambine ecuadoriane di tre e cinque anni sono state sollevate e lasciate cadere dalla cima del muro di confine tra Stati Uniti e Messico nel cuore della notte ma sono rimaste illese. Lo riferisce ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 aprile 2021) Due bambine ecuadoriane di tre e cinque anni sono state sollevate e lasciatedalla cima deldi confine tra Stati Uniti enel cuore della notte ma sono rimaste illese. Lo riferisce ...

Advertising

Agenzia_Ansa : I vaccini a mRna di Pfizer-BioNTech e Moderna proteggono non solo dai sintomi della Covid-19 ma anche dal contagio:… - MediasetTgcom24 : Usa: la Corea del Nord ha lanciato due missili balistici #coreadelnord - SimonFo33 : RT @bordoni_russia: Dal Dossier all' inchiesta (pardon, a Linkiesta) in soli due passaggi: il vizio di fare liste di proscrizione dei terri… - 73deva73 : Usa:due bimbe fatte cadere oltre il muro con il Messico-Ultima Ora - ANSA. È questa l’organizzazione democratica de… - Efisio31251859 : RT @LaVeritaWeb: Documenti segreti in cambio di soldi: arrestato Walter Biot, già nell'ufficio comunicazione ai tempi della Pinotti. Subito… -