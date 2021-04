Spazio, Exprivia custodirà con Sony i dati sulla salute della Terra (Di giovedì 1 aprile 2021) Saranno al sicuro per i prossimi 100 anni i dati sulla salute del pianeta Terra che, per la prima volta, saranno conservati grazie ad un nuovo servizio di custodia delle informazioni raccolte dallo Spazio dai satelliti del programma Copernicus Sentinels dell’Unione Europea e di Esa. Per la prima volta in Europa saranno infatti utilizzati supporti basati su tecnologia ottica che conserveranno per molte decadi i dati messi a disposizione gratuitamente dall’Esa e sarà Exprivia, l’azienda italiana basata a Molfetta in Puglia, in partnership con Sony, a fornire per i prossimi 18 mesi il servizio di archiviazione. La Commissione Europea, l’Esa ed i due player hanno annunciato che la gara pubblica internazionale bandita dall’Esa e vinta da ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 1 aprile 2021) Saranno al sicuro per i prossimi 100 anni idel pianetache, per la prima volta, saranno conservati grazie ad un nuovo servizio di custodia delle informazioni raccolte dallodai satelliti del programma Copernicus Sentinels dell’Unione Europea e di Esa. Per la prima volta in Europa saranno infatti utilizzati supporti basati su tecnologia ottica che conserveranno per molte decadi imessi a disposizione gratuitamente dall’Esa e sarà, l’azienda italiana basata a Molfetta in Puglia, in partnership con, a fornire per i prossimi 18 mesi il servizio di archiviazione. La Commissione Europea, l’Esa ed i due player hanno annunciato che la gara pubblica internazionale bandita dall’Esa e vinta da ...

