Sparatoria in California, quattro morti tra cui un bambino (Di giovedì 1 aprile 2021) Dopo le stradi di Atlanta e di Boulder, dagli Stati Uniti arrivano ancora brutte notizie. quattro persone, tra cui un bambino, nella serata di ieri, 31 marzo, sono state uccise in una Sparatoria. Una quinta persona è rimasta ferita. La strage è avvenuta nella Contea di Orange County, 50 km a sud-est di Los Angeles, California. Non sono ancora noti dettagli né il movente della strage. Secondo quanto riportato dal Los Angeles Times, l’assassino ha sparato anche ai poliziotti intervenuti sul posto, i quali hanno risposto al fuoco. L’uomo, ora ricoverato in ospedale, è stato ferito da un proiettile. Non è ancora chiaro se è stato colpito dalla polizia. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 1 aprile 2021) Dopo le stradi di Atlanta e di Boulder, dagli Stati Uniti arrivano ancora brutte notizie.persone, tra cui un, nella serata di ieri, 31 marzo, sono state uccise in una. Una quinta persona è rimasta ferita. La strage è avvenuta nella Contea di Orange County, 50 km a sud-est di Los Angeles,. Non sono ancora noti dettagli né il movente della strage. Secondo quanto riportato dal Los Angeles Times, l’assassino ha sparato anche ai poliziotti intervenuti sul posto, i quali hanno risposto al fuoco. L’uomo, ora ricoverato in ospedale, è stato ferito da un proiettile. Non è ancora chiaro se è stato colpito dalla polizia. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

italiaserait : Sparatoria in California, quattro morti tra cui un bambino - Italia_Notizie : California, sparatoria: 4 morti compreso un bambino - LiberoReporter : Sparatoria in California: morte 4 persone tra cui un bambino #bambino #california #cui #morti #sparatoria #tra #Usa… - Gaebaldi : Sparatoria in California: morte 4 persone tra cui un bambino #bambino #california #cui #morti #sparatoria #tra #Usa… - globalistIT : -