Roma | Zingaretti | io faccio il governatore | primarie utili

(Di giovedì 1 aprile 2021) "Ioil presidente della Regione e lo sto facendo con tutta la passione". Così ildel Lazio Nicola, su Skytg24, torna ad escludere una sua corsa per il Campidoglio. Su ...

Così il governatore del Lazio Nicola, su Skytg24, torna ad escludere una sua corsa per il Campidoglio. Suil "percorso è costruire un'alleanza e il tavolo del centrosinistra che sta ..., 01 APR "Noi dal 20 aprile inizieremo con le vaccinazioni nelle farmacie con Johnson&Johnson". Così il governatore del Lazio Nicolaa Skytg 24.ha parlato di un "numero ...Trenta milioni di euro direttamente dai fondi regionali che vanno ad aggiungersi a quelli del Governo. Nuovi ristori per le categorie più colpite dalle chiusure imposte dalle restrizioni anti covid. I ..."Io faccio il presidente della Regione e lo sto facendo con tutta la passione". Così il governatore del Lazio Nicola Zingaretti, su Skytg24, torna ad escludere una sua corsa per il Campidoglio. (ANSA) ...