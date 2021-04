Returnal, PS5: tutte le novità svelate dall’anteprima realizzata da Sony – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 1 aprile 2021) Sony ha realizzato un’anteprima di Returnal dopo aver provato il gioco: ecco tutte le novità svelate sul PlayStation Blog.. Returnal arriverà su PS5 a fine mese. Questo sparatutto in terza persona rogue-lite sci-fi dai toni horror è stato quest’oggi al centro di un’anteprima realizzata da Sony e pubblicata su PlayStation Blog. Vediamo nel dettaglio quanto di nuovo abbiamo avuto modo di scoprire all’interno di questo articolo. Prima di tutto, ci viene ricordato che la protagonista è Selene, un’astronauta che si schianta su un pianeta alieno. Ad ogni morte a cui andremo incontro, Selene ritornerà alla propria navetta, mentre il resto … Notizie giochi PlayStation 5 L'articolo Returnal, PS5: tutte le ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 1 aprile 2021)ha realizzato un’anteprima didopo aver provato il gioco: eccolesul PlayStation Blog..arriverà su PS5 a fine mese. Questo sparatutto in terza persona rogue-lite sci-fi dai toni horror è stato quest’oggi al centro di un’anteprimadae pubblicata su PlayStation Blog. Vediamo nel dettaglio quanto di nuovo abbiamo avuto modo di scoprire all’interno di questo articolo. Prima di tutto, ci viene ricordato che la protagonista è Selene, un’astronauta che si schianta su un pianeta alieno. Ad ogni morte a cui andremo incontro, Selene ritornerà alla propria navetta, mentre il resto … Notizie giochi PlayStation 5 L'articolo, PS5:le ...

Advertising

tuttoteKit : #Returnal: nuovi dettagli sulle armi e molto altro #HousemarqueGames #PS5 #Sony #tuttotek - Asgard_Hydra : Returnal, PS5: tutte le novità svelate dall'anteprima realizzata da Sony - - IGNitalia : Tutto quello che c'è da sapere su #Returnal, il nuovo titolo di Housemarque in arrivo su #Playstation5. - infoitscienza : Returnal per PS5, un trailer giapponese con sequenze di gameplay inedite - CRIS_GO47 : RT @PlayStationIT: Tra un mese potrai finalmente esplorare Atropos. Sei pronto a rompere il cerchio? #Returnal è già disponibile per il pre… -