Perché YouTube vuole togliere i «Non mi piace» sotto i suoi video (Di giovedì 1 aprile 2021) YouTube sta pensando di rimuovere il pulsante «Non mi piace» dalla propria piattaforma. Il colosso del video sharing è stato uno dei primissimi social ad introdurre il pollice verso, che in tanti chiedono a gran voce anche su Facebook, e che si è reso utile nel corso degli anni per giudicare la qualità di un contenuto e aiutare gli altri utenti a capire immediatamente se si tratta di un prodotto che merita di essere visto o se è semplicemente un’accozzaglia acchiappa-clic. Purtroppo però l’utilità di questo gesto si è scontrata con l’incombere di veri e propri fenomeni di review bombing, ossia gruppi di utenti che si mettono d’accordo per buttare giù un video o un prodotto recensito al suo interno votando in massa con il pulsante «dislike». In pratica, alcuni iscritti decidono di votare contro a prescindere dalla ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 1 aprile 2021)sta pensando di rimuovere il pulsante «Non mi» dalla propria piattaforma. Il colosso delsharing è stato uno dei primissimi social ad introdurre il pollice verso, che in tanti chiedono a gran voce anche su Facebook, e che si è reso utile nel corso degli anni per giudicare la qualità di un contenuto e aiutare gli altri utenti a capire immediatamente se si tratta di un prodotto che merita di essere visto o se è semplicemente un’accozzaglia acchiappa-clic. Purtroppo però l’utilità di questo gesto si è scontrata con l’incombere di veri e propri fenomeni di review bombing, ossia gruppi di utenti che si mettono d’accordo per buttare giù uno un prodotto recensito al suo interno votando in massa con il pulsante «dislike». In pratica, alcuni iscritti decidono di votare contro a prescindere dalla ...

