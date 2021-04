Ora cambiano (ancora) i colori. Chi passa in arancio e in rosso (Di giovedì 1 aprile 2021) Valentina Dardari Atteso per domani il monitoraggio settimanaledella Cabina di regia dell’Iss e del ministero della Salute La Campania passerà dal rosso all’arancione e tutte le altre regioni dovranno invece restare come sono. Ben otto rimarranno nella zona rossa per almeno altri 15 giorni a partire dal prossimo lunedì, ovvero fino al 20 aprile. Atteso per domani il monitoraggio settimanale della Cabina di regia dell’Istituto superiore di Sanità e del ministero della Salute che si baserà su dati che parlano ancora di una situazione ancora preoccupante in diverse parti d’Italia. Regioni rosse e arancioni Infatti, come riportato da Repubblica, in Valle d’Aosta, Piemonte, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Lombardia e Toscana, i casi settimanali per 100mila abitanti supereranno ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 1 aprile 2021) Valentina Dardari Atteso per domani il monitoraggio settimanaledella Cabina di regia dell’Iss e del ministero della Salute La Campania passerà dalall’ne e tutte le altre regioni dovranno invece restare come sono. Ben otto rimarranno nella zona rossa per almeno altri 15 giorni a partire dal prossimo lunedì, ovvero fino al 20 aprile. Atteso per domani il monitoraggio settimanale della Cabina di regia dell’Istituto superiore di Sanità e del ministero della Salute che si baserà su dati che parlanodi una situazionepreoccupante in diverse parti d’Italia. Regioni rosse eni Infatti, come riportato da Repubblica, in Valle d’Aosta, Piemonte, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Lombardia e Toscana, i casi settimanali per 100mila abitanti supereranno ...

