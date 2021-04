NON MI UCCIDERE: il poster ed il teaser trailer (Di giovedì 1 aprile 2021) Non mi UCCIDERE sarà disponibile dal 21 aprile per l’acquisto e il noleggio su Apple Tv app, Amazon Prime Video, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV e per il noleggio su Sky Primafila e Infinity. Di cosa parla “Non mi UCCIDERE”? Mirta ama Robin alla follia, lui le promette che sarà amore eterno. In una cava abbandonata, la voglia di trasgredire costa la vita a entrambi. La ragazza però si risveglia e non può che sperare che Robin faccia lo stesso, proprio come le aveva promesso. Ma niente è come prima. Mirta capisce di essersi trasformata in una creatura che per sopravvivere si deve nutrire di carne umana. Ha paura. Braccata da uomini misteriosi, combatte alla disperata ricerca del suo Robin. Non mi UCCIDERE-Il cast con ALICE PAGANI, ROCCO FASANO, SILVIA CALDERONI, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 1 aprile 2021) Non misarà disponibile dal 21 aprile per l’acquisto e il noleggio su Apple Tv app, Amazon Prime Video, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV e per il noleggio su Sky Primafila e Infinity. Di cosa parla “Non mi”? Mirta ama Robin alla follia, lui le promette che sarà amore eterno. In una cava abbandonata, la voglia di trasgredire costa la vita a entrambi. La ragazza però si risveglia e non può che sperare che Robin faccia lo stesso, proprio come le aveva promesso. Ma niente è come prima. Mirta capisce di essersi trasformata in una creatura che per sopravvivere si deve nutrire di carne umana. Ha paura. Braccata da uomini misteriosi, combatte alla disperata ricerca del suo Robin. Non mi-Il cast con ALICE PAGANI, ROCCO FASANO, SILVIA CALDERONI, ...

Advertising

SardelliEdmundo : @blualessandro @MichelaMeloni1 Se sono credenti,per cui cercano di seguire la dottrina cattolica,mi sembra evidente… - matildabbiati : @skyfelicione Non sono pro alla castrazione, ma comunque mi sembra una soluzione meno definitiva rispetto all’uccidere qualcuno - Sakurauchi_Hime : RT @VoxClamantis5: “Non sono stati Hitler o Himmler a deportarmi, picchiarmi, ad uccidere i miei familiari. Furono il lattaio, il vicino di… - Nadia_hopppe1 : @M_DeWinter1844 @LifeNewsHQ Che le donne si proteggano in altro modo dalle gravidanze indesiderate. Non hanno alcun diritto di uccidere. - M_4_R_C_O : RT @claudio1168: “Non sono stati Hitler o Himmler a deportarmi, picchiarmi, ad uccidere i miei familiari. Furono il lattaio, il vicino di c… -