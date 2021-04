Mediaset-Vivendi | lo scontro ora è in Francia

(Di giovedì 1 aprile 2021), è sfida invia alle offerte per il gruppo Rtl-M6 La Stampa, pagina 20, di Leonardo Martinelli. È ufficiale:è in lizza per accaparrarsi Rtl-M6, la filiale francese del colosso tedesco Bertelsmann. Si tratta della tv M6 e di altri canali secondari che corrispondono al 27% della raccolta pubblicitaria televisiva d’Oltralpe e di Rtl, la radio privata numero uno in(la seconda in assoluto). Ma è ufficiale pure che ci sono altri quattro contendenti, tra cui la media company, che controlla la pay tv Canal+. E che è sotto il controllo di Vincent Bolloré. Sembra destino: Silvio Berlusconi e Bolloré ancora uno di fronte all’altro. Ma assieme a loro ci sono anche il gruppo francese Bouygues (lo stesso di Tf1, la principale tv privata di ...

... ci sono i grandi nomi del capitalismo francese : il gruppodi Vincent Bolloré, Tf1 del re ... La pepita M6 - RTL farebbe gola anche a, secondo il Figaro. Sarebbe un clamoroso ritorno ...Incontro Le Maire - Giorgetti. Il gruppo di Bolloré gioca la partita della rete unica come principale azionista di Tim, mentre condura un ...Via libera di Montecitorio al testo di legge che regola il recepimento di alcune norme europee, tra cui il nuovo Codice delle Comunicazioni elettroniche e la direttiva sul diritto d'autore. Ok anche a ...Ancora sfida tra i due colossi, che in Francia si contendo il gruppo Rtl-M6 (Stampa p.20). In corsa ci sono anche il gruppo francese Bouygues, il magnate delle telecomunicazioni Xavier Niel, l’imprend ...