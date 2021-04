Lombardia : ultra80enni vittime del sistema informatico che li assegna a centri vaccinali molto distanti (Di giovedì 1 aprile 2021) Non è colpa del personale ma “del sistema informatico”. E’ questa la risposta fornita ad alcuni anziani della fascia di età compresa tra ultra80enni e ultra centenari che si sono lamentati dell’assegnazione a centri vaccinali molto distanti dalla loro abitazione. Si tratta di una risposta molto superficiale: evidentemente chi ha progettato il software non si è posto il problema di configurare le destinazioni vaccinali in modo “umanamente” ragionevole. Alcuni anziani non hanno voluto affrontare con mezzi pubblici molti chilometri di andata e ritorno. Si tratta di persone fragili, a volte soli, non in grado di spostarsi da soli e in auto. Il sistema su richiesta ... Leggi su webzeta (Di giovedì 1 aprile 2021) Non è colpa del personale ma “del”. E’ questa la risposta fornita ad alcuni anziani della fascia di età compresa trae ultra centenari che si sono lamentati dell’zione adalla loro abitazione. Si tratta di una rispostasuperficiale: evidentemente chi ha progettato il software non si è posto il problema di configurare le destinazioniin modo “umanamente” ragionevole. Alcuni anziani non hanno voluto affrontare con mezzi pubblici molti chilometri di andata e ritorno. Si tratta di persone fragili, a volte soli, non in grado di spostarsi da soli e in auto. Ilsu richiesta ...

Advertising

glauco217 : @Corriere bsera non è vera la notizia che avete dato stamattina riguardo la spedizione degli SMS a tutti gli ultra8… - silviettinabb : @_happycactus_ La Toscana è seconda solo alla Lombardia per i morti in RSA nella prima ondata. Poi è vero hanno vac… - AllTvAndSeries1 : NON È LA D'URSO Meloni ha detto che la metà degli ultra80enni deve essere ancora vaccinata:colpa del governo.Proba… - notte33 : @chetempochefa @msgelmini Parlano parlano. In Lombardia disabili non ancora vaccinati così come ultra80enni. - lauramjj58 : @pfmajorino Ecco ha detto una cavolata !la regione che ha vaccinato meno anziani è la rossa Toscana .dove hanno vac… -