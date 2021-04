Diego Costa svincolato? Non più: si trasferisce al Renate, ma… (Di giovedì 1 aprile 2021) Attraverso i propri social, il Renate ha annunciato l’arrivo di Diego Costa. Una stretta di mano con Aimo Diana, ma… Il Renate fa il colpaccio. Attraverso i propri social, la squadra lombarda ha infatti ufficializzato l’arrivo di Diego Costa; svincolato e pronto a cominciare la sua nuova avventura. Stretta di mano con mister Aimo Diana e via con il primo allenamento in nerazzurro. Tutto bellissimo, se non si trattasse, ovviamente, di un pesce d’aprile. «A.C. Renate 1947 Srl, in data odierna comunica di aver perfezionato il tesseramento del fuoriclasse spagnolo Diego da Silva Costa, meglio conosciuto come Diego Costa. svincolatosi a fine gennaio dall’Atletico Madrid, 32 ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 aprile 2021) Attraverso i propri social, ilha annunciato l’arrivo di. Una stretta di mano con Aimo Diana, ma… Ilfa il colpaccio. Attraverso i propri social, la squadra lombarda ha infatti ufficializzato l’arrivo die pronto a cominciare la sua nuova avventura. Stretta di mano con mister Aimo Diana e via con il primo allenamento in nerazzurro. Tutto bellissimo, se non si trattasse, ovviamente, di un pesce d’aprile. «A.C.1947 Srl, in data odierna comunica di aver perfezionato il tesseramento del fuoriclasse spagnoloda Silva, meglio conosciuto comesi a fine gennaio dall’Atletico Madrid, 32 ...

