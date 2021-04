Daydreamer | anticipazioni | Can rapito dalla bellezza di Sanem | sul set è sempre più attratto Scatterà il bacio?

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 1 aprile 2021): finalmente si gira lo spot per le creme di. Come andrà? “Ciak si gira”! Deren,, Deniz e Bulut in costume per pubblicizzare le creme dell’Aydin. Can addetto alle riprese Muzo e Ceycey si rinfacciano il comportamento che hanno avuto in presenza di Deniz (in particolare l’uno accusa l’altro di avergli urlato contro) e Deren si arrabbia perché vede loro e Bulut inattivi, anziché essersi già preparati per le riprese dello spot. Poi, finalmente, i lavori iniziano. Deren è ovviamente vestita da Cleopatra e la sua espressione è imperiosa, mentree Deniz interpretano le ancelle della regina. Can fotografa, prima però, con un sorriso all”ex fidanzata (che ricambia) le fa capire il proprio apprezzamento per il suo loo). Arriva Bulut nei panni di Marco Antonio e, come ...