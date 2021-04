Cisl Slp Poste Catania | Pasqua solidale 2021

(Di giovedì 1 aprile 2021) LaSLPdiha deciso di promuovere un’iniziativa di solidarietà finalizzata a sostenere le attività della onlus TALITA KUM, presente anel quartiere Librino. L’associazione svolge da anni, attraverso l’impegno di volontari della Caritas Diocesana, un prezioso servizio sociale rivolto ai bambini del quartiere Librino, ove sorgono gli accoglienti locali messi a disposizione dal Comune dicon il supporto sempre della Caritas Diocesana. “Ladi– recita così la nota di Salvo Di Grazia, Segretario TerritorialeSlp– che venerdì 3 aprile alle 16.30 sarà presente con una propria delegazione presso la sede della onlus a Librino in Viale Moncada 2, donerà come ...

