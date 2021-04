Amici 20, Deddy riceve una sorpresa: in collegamento una ospite speciale (Di giovedì 1 aprile 2021) COMMOZIONE AD Amici 20 Nella puntata del daytime di Amici , andata in onda oggi 1 aprile su Canale 5 alle ore 16.10, il protagonista è il cantante Deddy. Lui è un momento della squadra capeggiata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. LEGGI ANCHE Amici 20, ALTRE DUE ELIMINAZIONI: ECCO CHI È TORNATO A CASA Deddy CHIAMATO IN SALA PROVE La puntata di oggi inizia con la presentazione di una ospite speciale in collegamento. Lei è la signora Grazia, che inizialmente conversa con la conduttrice Maria De Filippi, ma ecco che la signora Grazia non era lì per conoscere Maria De Filippi, bensì il cantante Deddy. Lui non conosce la signora Grazia, ma lei attraverso il televisore, sa chi è lui. A Deddy viene chiesto di raccontare ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 1 aprile 2021) COMMOZIONE AD20 Nella puntata del daytime di, andata in onda oggi 1 aprile su Canale 5 alle ore 16.10, il protagonista è il cantante. Lui è un momento della squadra capeggiata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. LEGGI ANCHE20, ALTRE DUE ELIMINAZIONI: ECCO CHI È TORNATO A CASACHIAMATO IN SALA PROVE La puntata di oggi inizia con la presentazione di unain. Lei è la signora Grazia, che inizialmente conversa con la conduttrice Maria De Filippi, ma ecco che la signora Grazia non era lì per conoscere Maria De Filippi, bensì il cantante. Lui non conosce la signora Grazia, ma lei attraverso il televisore, sa chi è lui. Aviene chiesto di raccontare ...

Advertising

giugiulolaa : RT @ManuS1902: C'è chi si lamenta per aver visto un intero daytime dedicato alla sorpresa per #Deddy. Io invece dico : grazie @AmiciUfficia… - Marilaa04 : RT @Graziana_McLove: La finale di Amici sarà Giulia, Sangiovanni, Aka7even e Deddy... nella semifinale si giocheranno la finale ballo Giuli… - Graziana_McLove : La finale di Amici sarà Giulia, Sangiovanni, Aka7even e Deddy... nella semifinale si giocheranno la finale ballo Gi… - Anna19747174 : Raga secondo me oggi esce Raffaele e poi tipo Deddy Oppure una Martina #amici20 #Amici2020 #amici #amicispoiler - emme_come_emme : Si capisce che amici è seguito per la maggior parte da bambini e ragazzini quando leggi sotto il post su insta, del… -