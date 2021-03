Rete unica, Colao: in corso una valutazione, non ci si può più permettere una lunga attesa (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Teleborsa) – Il ministro per l’Innovazione e la Transazione digitale Vittorio Colao ha dichiarato che sulla Rete unica è in corso una valutazione ma che che non ci si può più permettere “una lunga attesa”. “Poiché si tratta di un intervento cruciale per assicurare la modernizzazione del Paese la coesione sociale e l’inclusione – ha detto il ministro durante il question time alla Camera – è necessario giungere, nel più breve tempo possibile a una definizione del contesto competitivo in grado di garantire allo stesso tempo una rapida copertura delle zone interessate e il rispetto degli enunciati principi di concorrenza”. “Non possiamo permetterci di rimanere quindi in una situazione di lunga attesa che rischia di ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Teleborsa) – Il ministro per l’Innovazione e la Transazione digitale Vittorioha dichiarato che sullaè inunama che che non ci si può più“una”. “Poiché si tratta di un intervento cruciale per assicurare la modernizzazione del Paese la coesione sociale e l’inclusione – ha detto il ministro durante il question time alla Camera – è necessario giungere, nel più breve tempo possibile a una definizione del contesto competitivo in grado di garantire allo stesso tempo una rapida copertura delle zone interessate e il rispetto degli enunciati principi di concorrenza”. “Non possiamo permetterci di rimanere quindi in una situazione diche rischia di ...

