“Lo voglio io”. Tommaso Zorzi inarrestabile: la proposta top. La sua vita cambia davvero (Di mercoledì 31 marzo 2021) Un successone dietro l’altro ha travolto il vincitore, nonché protagonista assoluto, del GF Vip 5 Tommaso Zorzi, Impegni su impegni e proposte di lavoro a non finire. Il tutto oltre all’evidente exploit su Instagram, social in cui oggi Tommy Z vanta ben 1,8 Milioni di follower. Inizialmente, si parla di quando era appena uscito dal reality di Signorini, l’influencer aveva rifiutato la proposta di partecipare all’Isola dei Famosi… Come sappiamo, poi, Tommaso è stato ‘incastrato’ dalla sua stessa supplenza al reality di Ilary Blasi, avvenuta solo per coprire l’assenza di Elettra Lamborghini e, a quanto pare, diventata definitiva. Ma non è finita qua, perché oltre alla simpatia, Tommaso Zozi porta anche i numeri. Il re dello share delle ultime settimane è proprio lui. E adesso un’altra enorme ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 31 marzo 2021) Un successone dietro l’altro ha travolto il vincitore, nonché protagonista assoluto, del GF Vip 5, Impegni su impegni e proposte di lavoro a non finire. Il tutto oltre all’evidente exploit su Instagram, social in cui oggi Tommy Z vanta ben 1,8 Milioni di follower. Inizialmente, si parla di quando era appena uscito dal reality di Signorini, l’influencer aveva rifiutato ladi partecipare all’Isola dei Famosi… Come sappiamo, poi,è stato ‘incastrato’ dalla sua stessa supplenza al reality di Ilary Blasi, avvenuta solo per coprire l’assenza di Elettra Lamborghini e, a quanto pare, diventata definitiva. Ma non è finita qua, perché oltre alla simpatia,Zozi porta anche i numeri. Il re dello share delle ultime settimane è proprio lui. E adesso un’altra enorme ...

