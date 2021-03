Facebook vuole renderci più consapevoli dell' algoritmo che propone i contenuti

Advertising

LegaSalvini : #MOLINARI: “NO A CHIUSURE GENERALIZZATE, IL NOSTRO PAESE VUOLE RIPARTIRE” - onlyforyoureye2 : Alla faccia di chi ci vuole rovinare la vita , facciamoci due risate - BiwiMobu : RT @Paolo__Ferrara: Vuole governare Roma e disprezza Zagarolo. Il pariolino Carlo Calenda si permette di fare un odioso paragone fra la Cap… - AnnaMar74773335 : RT @Paolo__Ferrara: Vuole governare Roma e disprezza Zagarolo. Il pariolino Carlo Calenda si permette di fare un odioso paragone fra la Cap… - Ori254 : RT @Paolo__Ferrara: Vuole governare Roma e disprezza Zagarolo. Il pariolino Carlo Calenda si permette di fare un odioso paragone fra la Cap… -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook vuole

iPhone Italia

... "L'iniziativa " come spiegano i promotori "essere un messaggio di speranza e di ... Il secondo appuntamento sarà poche ore dopo, alle 10 di sabato 3 aprile: sempre la paginade Il ...... qualcunocontinuare a giocare con le istituzioni,continuare a fare giochi di palazzo ... Gianluca Serra , sul suo profilo- non parteciperà ad alcuna operazione che preveda ...Vi ricordate quando era possibile scorrere la propria sezione Notizie di Facebook in ordine cronologico? Ecco, finalmente si potrà di nuovo fare ...Facebook aggiunge nuove opzioni per il controllo del pubblico che può interagire con i post e ricorda quali siano gli elementi che compongono il News Feed.