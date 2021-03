Advertising

genovatoday : «Devo restituirle alcuni oggetti rubati», falsi vigili truffano anziano -

Ultime Notizie dalla rete : Devo restituirle

GenovaToday

Tesserino con scritto 'aquedotto', smascherato truffatore 17 marzo 2021 Il finto tecnico dell'acqua colpisce ancora, bottino ottantamila euro 25 marzo 2021 Escalation di truffe, ancora il falso ......- Devono8.600 euro sequestrati ingiustamente, ma dopo tre mesi ancora niente e lei sbotta: 'Me li hanno tolti in un giorno e non sono in grado di restituirli in 3 mesi? Quando...È stato approvato dal Consiglio regionale il testo unico sulla riforma degli Enti locali in Sardegna che porta a sei le province (Nord-est, Nuoro, Ogliastra, Oristano, Medio Campidano, Sulcis Iglesien ...Enrico Lubrano, legale della Ssc Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio CRC in vista della sfida tra partenopei e Juventus.