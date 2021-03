Calcio: Serie A, Insigne Mvp di marzo (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar. – (Adnkronos) – L’attaccante del Napoli Lorenzo Insigne è l’Mvp del mese di marzo della Serie A. Lo rende noto la Lega di Serie A in un comunicato. Il 29enne napoletano in questo mese ha realizzato tre gol e servito un assist. Insigne sarà premiato sabato prossimo allo stadio ‘Maradona’ prima dell’inizio del match con il Crotone. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar. – (Adnkronos) – L’attaccante del Napoli Lorenzoè l’Mvp del mese didellaA. Lo rende noto la Lega diA in un comunicato. Il 29enne napoletano in questo mese ha realizzato tre gol e servito un assist.sarà premiato sabato prossimo allo stadio ‘Maradona’ prima dell’inizio del match con il Crotone. L'articoloWeb.

Advertising

Gazzetta_it : #Milan #Maldini, incontro a #Dubai con il numero uno di #Emirates - pisto_gol : Il solito anti-juventino?????| Del Piero bacchetta Ronaldo: 'Esagerato, non ci si comporta così' - Corriere dello Sp… - Gazzetta_it : #Inter stipendi in arrivo e tutto ok con il #RealMadrid per #Hakimi #SerieA #Mercato #Suning - ontoxy : RT @fanpage: Sky: 'Pronti ad abbassare costi dell'abbonamento' - Eurosport_IT : Silvio Berlusconi per il suo Monza aveva sognato anche...Arrigo Sacchi ?? #Sacchi | #Berlusconi -