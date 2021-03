Sondaggio Swg, in calo tutti i partiti tranne FdI. Finito l’effetto Letta e Conte su Pd e M5S (video) (Di martedì 30 marzo 2021) Non sfonda nei sondaggi il nuovo Pd di Enrico Letta, anzi, sembra svanita già la luna di miele iniziata con l’avvento del neosegretario , L’ultimo Sondaggio realizzato da Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana dà il Pd in calo dello 0,2%, dopo un iniziale trend positivo. Nuovo balzo per Fratelli d’Italia, sempre peggio Italia Viva di Matteo Renzi. Il Pd di Letta non decolla La Lega resta primo partito, in Italia, nonostante perda lo 0,7 per cento, passando dal 23,3 per cento dei consensi del 22 marzo scorso al 22,6 di oggi, il Pd nell’ultima settimana hanno perso lo 0,2% passando dal 19 per cento al 18,8%, mentre cresce ancora Fratelli d’Italia che incassa un altro 0,6% passando dal 17,1 per cento di una settimana fa al 17,7%. Male il M5S, che vede interrompersi bruscamente l’euforia per l’avvento di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 30 marzo 2021) Non sfonda nei sondaggi il nuovo Pd di Enrico, anzi, sembra svanita già la luna di miele iniziata con l’avvento del neosegretario , L’ultimorealizzato da Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana dà il Pd indello 0,2%, dopo un iniziale trend positivo. Nuovo balzo per Fratelli d’Italia, sempre peggio Italia Viva di Matteo Renzi. Il Pd dinon decolla La Lega resta primo partito, in Italia, nonostante perda lo 0,7 per cento, passando dal 23,3 per cento dei consensi del 22 marzo scorso al 22,6 di oggi, il Pd nell’ultima settimana hanno perso lo 0,2% passando dal 19 per cento al 18,8%, mentre cresce ancora Fratelli d’Italia che incassa un altro 0,6% passando dal 17,1 per cento di una settimana fa al 17,7%. Male il M5S, che vede interrompersi bruscamente l’euforia per l’avvento di ...

you_trend : ?? Sondaggio @swg_research per il @TgLa7 Lega 22,6% (-0,7) PD 18,8% (-0,2) FdI 17,7% (+0,6) M5S 17,4% (-0,1) FI 6,… - preppy57 : RT @vlastabernard: #Mentana commenta il sondaggio #SWG: Sinistra italiana (Fratoianni) 'si fa largo' con +0,1%, mentre su +Europa che guada… - PillaPaladini : RT @mpiacenonaver1: No,ma sopratutto sondaggio credebilissimo,campione 1200,scelte nn si sa come, persone di cui 400 non rispondono,pratica… - lancellone : RT @mpiacenonaver1: No,ma sopratutto sondaggio credebilissimo,campione 1200,scelte nn si sa come, persone di cui 400 non rispondono,pratica… - MarceVann : RT @you_trend: ?? Sondaggio @swg_research per il @TgLa7 Verdi 2,3% (+0,3) IV 2,2% (-0,1) MDP Art.1 2% (-0,1) +Europa 1,7% (+0,5) Cambiamo 1… -