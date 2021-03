Macché bis | Mattarella non ci pensa proprio e ribadisce | “Lascio a fine mandato | nel 2022”

Leggi su ilparagone

(Di martedì 30 marzo 2021) Tra le voci di corridoio e quelle delle sedi dei partiti, circolava questo scenario:dopo la scadenza del suonelresta ancora un anno sul Colle, per dare il tempo a Draghi di finire la sua opera di premier e subentrargli nel 2023. Tutto scritto, tutto deciso. I famosi conti senza l’oste. Così non sarà. Le voci sono circolate a lungo, così tanto a lungo che forse il diretto interessato ha deciso che è tempo di sgombrare il cambio da ogni dubbio. E così il Presidente della Repubblica Sergiochiude la porta a un eventuale bis. Finirà il suoe non resterà un solo giorno in più al Quirinale.Come riporta il Messaggero, coerente con altre sue simili uscite – basti ricordare il discorso presidenziale dell’ultimo Capodanno –...