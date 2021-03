Live Non è la D’Urso, la madre di Fabrizio Corona lancia un appello: “Rischia di morire” (Di martedì 30 marzo 2021) La madre di Fabrizio Corona è apparsa in tv a Live – Non è la D’Urso per lanciare disperatamente il suo appello per salvare suo figlio, ritornato in carcere. Ecco che cosa ha detto. Nell’ultima puntata di “Live – Non è la D’Urso” di ieri 28 marzo è stata ospitata Gabriella Privitera, la madre di L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 30 marzo 2021) Ladiè apparsa in tv a– Non è laperre disperatamente il suoper salvare suo figlio, ritornato in carcere. Ecco che cosa ha detto. Nell’ultima puntata di “– Non è la” di ieri 28 marzo è stata ospitata Gabriella Privitera, ladi L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

straneuropa : Recovey Plan, l'ultimo miglio Super cast martedì 30 alle 16 sul sito della @LaStampa Non mancate! Con E Giovann… - rtl1025 : “Angelo, prenditi cura di lei Lei non sa vedere al di là di quello che dà”?? Nella #Suite1025 Prime Time Live… - RengaOfficial : Ieri sera “Suite 102.5 Prime Time Live”. Non si può spiegare che cosa voglia dire tornare a fare il proprio lavoro… - dvsertae : non il mio professore che ferma la lezione per condividere una live twitch del lancio della starship ?? - 00sxho : ma questa sta fuori, perché cazzo segue le live di Rosy non lo so una con un pensiero simile #exrosmello -