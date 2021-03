Intel Core i9-11900K | la recensione del nuovo processore top di gammaUltimi recensioni | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di martedì 30 marzo 2021) Ladeli9-, iltop di gamma per desktop di. Ladell’i9-ci mette di fronte almodello di punta dei processori desktop, araldo di un’architettura sviluppata a 10 nanometri e costruita ancora a 14 nanometri per avere la certezza di raggiungere frequenze elevate. Parliamo infatti di 8e 16 thread spinti fino a 4.8 GHz e di singoliin grado di toccare i 5.3 GHz sfruttando la tecnologia Thermal Velocity Boost. Si presume quindi l’utilizzo di un raffreddamento di buon livello per una soluzione del genere, anche se …Read More L'articolo...