In un aeroporto delle isole Galápagos sono state scoperte 185 piccole tartarughe che stavano per essere contrabbandate (Di martedì 30 marzo 2021) Domenica gli agenti dell’aeroporto dell’isola di Baltra, nell’arcipelago delle Galápagos, nell’oceano Pacifico, hanno detto di aver scoperto 185 piccole tartarughe che erano state avvolte nella plastica e nascoste in una valigia che doveva essere imbarcata su un volo diretto a Leggi su ilpost (Di martedì 30 marzo 2021) Domenica gli agenti dell’dell’isola di Baltra, nell’arcipelago, nell’oceano Pacifico, hanno detto di aver scoperto 185che eranoavvolte nella plastica e nascoste in una valigia che dovevaimbarcata su un volo diretto a

Advertising

mr_mainagioia : RT @RobertoRedSox: Domattina devo andare a lavorare alle 4:30 invece delle 7:00 perché le prenotazioni per aeroporto sono esplose. Parte il… - anna_annie12 : In un aeroporto delle isole Galápagos sono state scoperte 185 piccole tartarughe che stavano per essere contrabband… - ilpost : In un aeroporto delle isole Galápagos sono state scoperte 185 piccole tartarughe che stavano per essere contrabband… - chiaramondi : RT @RobertoRedSox: Domattina devo andare a lavorare alle 4:30 invece delle 7:00 perché le prenotazioni per aeroporto sono esplose. Parte il… - Ecatetriformis : RT @RobertoRedSox: Domattina devo andare a lavorare alle 4:30 invece delle 7:00 perché le prenotazioni per aeroporto sono esplose. Parte il… -