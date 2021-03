(Di martedì 30 marzo 2021) Gli elogi e il sostegno a Robertostavolta non arrivano per gli ottimi risultati che sta ottenendo con la Nazionale. Franco Ordine sul, infatti, ha espresso il proprio appoggio alla richiesta del ct di allargare leper i prossimi Europei, così da ridurre l’impatto delle defezioni tra infortuni e Covid. La lode questa volta è perché il ct si è fatto portabandiera di una modifica regolamentare in vista dell’Europeo di cui si avverte necessità assoluta. Forse è il caso chenon. E che, col passaparola, i ct impegnati nell’europeo facciano sentire la loro voce. In qualche caso servirebbe non solo per l’europeo ma quale test per il Mondiale successivo che si svolge dopo 18 mesi. L'articolo ilNapolista.

Advertising

napolista : Il Giornale: rose allargate, Mancini non resti isolato Il quotidiano elogia l’iniziativa del ct dell’Italia, perché… - Patty_Rose_L : RT @LegaSalvini: ?? IL GIORNALE DI BRESCIA: 'L'AMBASCIATORE CINESE INTERVIENE, LA LEGA SE NE VA' La miccia è stata accesa dall’ambasciatore… - stigrancazzi7 : @SottonaE Nel senso che evitiamo i libri, le rose, i fogli di giornale e i collage cringe. -

Ultime Notizie dalla rete : Giornale rose

ilGiornale.it

7 - 8, 4 - 8; DeC. (2° set Tagliente) " Spadafora vs Giannotta " Oliva 4 - 8, 8 - 6; All. Città di Rende: Gianluca Cristiano All. Città di Cosenza: Pasquale Granata Direttore di gara: Vitaliano ......in gruppo come nella seduta precedente ma hanno curato la riatletizzazione e - come riportato daldi Sicilia - domani saranno reinseriti in squadra. Mancherà all'appello Francesco De, ...Il tema è ormai di attualità: "La stagione è stata durissima. Se qualcuno prende il virus poi diventa difficile andare a cercare altri giocatori, anche perché sarebbero tutti in vacanza" Sul tema dell ...Il cielo di Aprile. Il cielo del mese di Aprile offrirà diversi spettacoli interessanti per gli astrofili e gli amanti della materia, uno fra tutti la Superluna del 26-27, chiama ...