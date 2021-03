Ibra: «Dopo i 30 anni normalmente inizia la fase calante, io sono diventato più forte» (Di martedì 30 marzo 2021) Zlatan Ibrahimovic parla dal ritiro della Nazionale svedese. “Io ho un problema: non sono mai soddisfatto. Ho 39 anni, con quello che ho fatto potrei non lavorare più e fare comunque un’ottima vita d’ora in poi, ma ho sempre questa grande passione per quello che faccio. Voglio sempre di più. Non vedo molti giocatori fare quello che faccio alla mia età: Dopo i 30 anni normalmente inizia la fase calante per un giocatore e arriva il ritiro, io Dopo i 30 sono diventato ancora più forte“. E ancora: “Più facile ammaestrare un leone o Ibra? Puoi addomesticare un leone, ma non puoi addomesticare Zlatan. È un animale diverso”. L’attaccante del Milan parla ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 30 marzo 2021) Zlatanhimovic parla dal ritiro della Nazionale svedese. “Io ho un problema: nonmai soddisfatto. Ho 39, con quello che ho fatto potrei non lavorare più e fare comunque un’ottima vita d’ora in poi, ma ho sempre questa grande passione per quello che faccio. Voglio sempre di più. Non vedo molti giocatori fare quello che faccio alla mia età:i 30laper un giocatore e arriva il ritiro, ioi 30ancora più“. E ancora: “Più facile ammaestrare un leone o? Puoi addomesticare un leone, ma non puoi addomesticare Zlatan. È un animale diverso”. L’attaccante del Milan parla ...

Advertising

napolista : #Ibra: «Dopo i 30 anni normalmente inizia la fase calante, io sono diventato più forte» “Ho un problema, non sono… - teo_acm : RT @FraNasato: Ct Svezia: “Ibrahimovic non è infortunato, era previsto si riscaldasse e poi facesse lavoro individuale. Lo stesso vale per… - Carlo35127381 : @Gazzetta_it Come no.!!Per vedere che gli altri sport vengono dopo, le mutande di Cr7, a che ora fa il bagnetto Ibr… - GiovanniDElia11 : #Ibra al Champions Journal: 'Puoi addomesticare un leone, non #Zlatan. Dopo i 30 anni sono diventato ancora più forte' - DaniloBatresi : RT @fcin1908it: VIDEO / Milan, allarme Ibra: lascia dopo 15' l’allenamento della Svezia col fisioterapista -